القبض على إرهابيين من التنظيم … إحباط هجوم لداعش على إحدى قرى ديالى في العراق

تمكنت القوات العراقية المشتركة من إحباط هجوم لإرهابيي تنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي العراق، في وقت ألقت القوات العراقية القبض على عدد من الإرهابيين المطلوبين في عدة مدن عراقية منها في منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد، ومنطقة الحويش بقضاء سامراء وكذلك في محافظتي الأنبار وديالى، حيث شاركوا في أعمال إرهابية وجرائم قتل وحشية.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن إعلام الحشد الشعبي العراقي قوله في بيان أمس إن «قوات الحشد اللواء 110 في محافظة ديالى صدت بأسلحة ثقيلة وخفيفة هجوماً لداعش على قرية بني كعب في منطقة السعدية شمال شرقي المحافظة» مشيراً إلى عدم وقوع أي خسائر في صفوف قوات الحشد التي لا تزال منتشرة في القرية.

كما أعلنت قيادة شرطة ديالى في بيان أن عناصرها تمكنوا من تفكيك عبوتين ناسفتين في المحافظة خلال اليومين الماضيين وألقوا القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب.

إلى ذلك ألقت القوات العراقية القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين بجريمة سبايكر في منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن قيادة عمليات بغداد قولها في بيان إن «قوة من اللواء 42 بالفرقة الحادية عشرة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بجريمة سبايكر في سيطرة الأقواس ضمن قاطع الراشدية».

وأقدم إرهابيو تنظيم داعش في حزيران عام 2014 على ارتكاب جريمة بشعة تمثلت بقتل نحو 1700 من طلبة قاعدة سبايكر الجوية الواقعة شمال مدينة تكريت العراقية بطريقة وحشية بينما تمكنت أجهزة الأمن العراقية من اعتقال عدد كبير من منفذي المجزرة وأحالتهم إلى القضاء الذي حكم عليهم بالإعدام.

كما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من اعتقال مطلوب ينتمي إلى ما يسمى ديوان الجند في تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحويش بقضاء سامراء وتم تسليمه إلى الجهات المختصة.

في سياق متصل ألقت القوات العراقية القبض على اثنين من إرهابيي تنظيم داعش في محافظتي الأنبار وديالى.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قولها في بيان أنه «بناء على معلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز المديرية القبض على أحد الإرهابيين الذين يقدمون الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي وتأمين متطلباته في جزيرة الرمادي ب‍الأنبار».

وفي بيان آخر قالت المديرية إن «مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين ممن شاركوا بعمليات التهجير وحرق سيارات المدنيين في الطريق السياحي الرابط بين بغداد وبهرز وذلك عبر نصب كمين محكم في منطقة الدمن بناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى».

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول إرهابيي داعش في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.