بدء عودة أهالي تدمر إلى منازلهم

عادت أمس الدفعة الأولى من أهالي مدينة تدمر إلى منازلهم بعد تهجيرهم من تنظيم داعش الإرهابي، في وقت عاد فيه 12 عراقياً من «مخيم الركبان» الذي تحتجر قوات الاحتلال الأميركي والميليشيات المسلحة التابعة لها النازحين فيه وتعوق خروجهم.

وقال موقع قناة «العالم» الإلكتروني: «عادت الدفعة الأولى من أهالي مدينة تدمر إلى منازلهم بعد تهجيرهم من تنظيم داعش الإرهابي، ونشر مجموعة من الصور للعائلات العائدة.

وكانت «الوطن» ذكرت أواخر الشهر الفائت، أن يوم السبت الموافق لـ8 حزيران سيكون موعداً لبدء عودة الأهالي إلى مدينة تدمر، حيث سيتم العمل على نقل العائلات من مركز مدينة حمص نحو تدمر برحلات مجانية لمدة عشرة أيام من الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساء.

ولفت «الوطن» حينها، إلى أن الجداول الاسمية تتضمن العائلات الراغبة بالبقاء في المدينة والعائلات التي ترغب في زيارة المدينة وتفقد المنازل فقط إضافة إلى الأهالي الذين خرجوا من «مخيم الركبان» مؤخراً، مؤكداً أن جميع الخدمات الأساسية متوفرة في المدينة وبالإمكان أن تتحسن أكثر مع عودة الأهالي إليها.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي سيطر على تدمر منتصف أيار 2015، وتمكن الجيش العربي السوري من تحرير المدينة العام ذاته، إلا أن التنظيم سيطر عليها من جديد منتصف كانون الأول 2016، وعاد الجيش وحررها في آذار 2017.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس، عن عودة 12 عراقياً من «مخيم الركبان» الواقع في منطقة الـ55 قرب مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقال مدير قسم الهجرة الخارجية في الوزارة احمد رحيم حسن في بيان حسب موقع «السومرية نيوز» الإلكتروني: إن «لجنة استقبال العائدين في الوزارة استقبلت اليوم (السبت)، عائلة عراقية مؤلفة من ١٢ شخصاً ب‍مطار بغداد الدولي بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا ب‍سورية فضلاً عن سلطة الطيران المدني والجهات الأمنية لغرض تسهيل عودتهم إلى البلاد».

وأضاف رحيم: إن «الوزير وجه على أهمية استقبالهم وتسهيل إجراءات الوصول لمطار بغداد ونقلهم لمناطق سكناهم الأصلية في مدينة حصيبة بمحافظة الأنبار».