الاحتلال يفتعل حريقاً في الجولان نيرانه امتدت إلى القنيطرة

افتعلت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» ليل الجمعة- السبت حريقاً كبيراً في أراض زراعية ورعوية بريف القنيطرة الجنوبي المحرر امتدت نيرانه إلى أراضي إحدى القرى.

وذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» وفي إطار ممارساتها العدوانية بحق الجولان السوري المحتل، افتعلت ليل الجمعة- السبت حريقاً كبيراً في أراض زراعية ورعوية تقع إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي المحرر امتدت نيرانه إلى أراضي القرية.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة حسين اسحق في تصريح نقلته الوكالة، أن افتعال الحرائق وغيرها من انتهاكات الاحتلال «الإسرائيلي» بحق الجولان المحتل أمر متوقع وهو مخالف للقرارات والاتفاقيات الدولية ويؤكد عدوانية سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» بحق الجولان السوري المحتل.

وأشار رئيس قسم الجاهزية في المحافظة العقيد فراس سماره إلى أن سلطات الاحتلال قامت في وقت متأخر من ليل (الجمعة- السبت) بإضرام النيران في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت المحررة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والأراضي الرعوية والعشبية فيها، لافتا إلى أن إخماد النيران تم بالتعاون بين عناصر فوج الإطفاء ومديرية زراعة القنيطرة.

بدوره أوضح مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة، أن الحريق المفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونماً من محصول القمح و20 دونماً من الأراضي الرعوية.

وكانت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، قدمت دعماً عسكرياً ولوجستياً للتنظيمات الإرهابية في القنيطرة على مدى أربع سنوات، قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري من طردها في شهر تموز من العام الماضي ويرفع علم الجمهورية العربية السورية فيها وعلى معبرها الذي أعيد افتتاحه منتصف شهر تشرين الأول من العام الماضي وسط احتفال شعبي ورسمي.