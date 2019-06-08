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الخليل يلتقي في سان بطرسبورغ وزراء دول ترغب في العمل في سورية

| علي نزار الأغا

الأحد, 09-06-2019

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن الوزير سامر الخليل أجرى عدة لقاءات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبورغ مع وزراء دول صديقة ودول راغبة في الاستثمار في سورية، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات الراغبة بالاستثمار.
وفي تصريح لـ«الوطن» وصف المصدر اللقاءات بالواعدة وتهدف لبناء علاقات اقتصادية وتجارية مهمة وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، لافتاً إلى أن مشاركة سورية بالمنتدى تأتي ضمن إطار متابعة مضمون ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية التي عقدت في دمشق بين 12 و14 كانون الأول في العام الماضي.

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