برجك اليوم – الأحد 09 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان امنح نفسك الراحة لأنك قد تعاند على أمور صغيرة أو تطالب الغير بكم من العمل لا يستطيعون عليه، وتجنب الإرهاق وابتعد عن العزلة ولكن لا تستبدل العزلة بالتعب العملي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تسعد باهتمام المحيط وتفرح لكل المحبين والأصدقاء الموجودين حولك، فالأجواء حولك مشجعة وتستطيع بسهولة رفع رصيدك عند المحيط فأنت تبادر وتقدم واجباتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لا تهمل صحتك فأنت جبار في مواضع المرض وقد تشمل قصة المرض أحد أفراد العائلة، وربما أنبهك لخلافات قد تكبر فجأة وأنت شخص عنيد ولا تحتمل أن يعارض رأيك أحد.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت في الفترة الأفضل لتمتين علاقاتك بأصدقائك وبزوجتك وبأهلك، فأنت متعاطف وسعيد وتتواصل مع المحيط فأنت مرح وحيوي وتجيد الإصغاء لمن حولك وتحمل لك الخير.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تستجد أمور طارئة تجعلك تصرف أكثر مما يلزم كالأعطال أو المرض أو السفر أو تستقبل ضيوفاً من سفر، وهذا قد يضطرك لمصروف إضافي لم تكن قد حسبت حسابه.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت بحاجة لتغيير الأجواء أو الأصدقاء فابحث عن التغيير وأقدم عليه لأنه مفيد، وعلى صعيد الأعمال احلم فأحلامك ستحققها هذه الأيام لأن الفرصة مهيأة للحظوظ.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اليوم تسير إلى تسوية قضية أو مواجهة سببت لك الإزعاج والإحراج وكأنك تحتاج إلى اعتذارات فأنت متعب في الصداقات وقد تسمع أخباراً مزعجة أو يعاتبك الأصدقاء على كلام لم تقله.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تجد علاقات ودية ومحبة ممن حولك أو تعارف على غرباء متفائلاً بالجديد، واليوم للقاءات مثمرة ولعلاقات جيدة وأنت ممتلئ بالنشاط للتعارف واستقبال الضيوف.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اضبط أعصابك وسيطر على انفعالاتك مهما كانت الظروف التي تواجهك ضاغطة، لأنك تشعر بالعجز أمام كل السلبيات التي ترافقك نتيجة أوضاع طارئة ممن حولك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تعلق أهمية كبيرة على الاحترام المتبادل واليوم تناقش أموراً فكرية مستقبلية لتوضح نقاطاً وتزيل خلافات وقد تخوض حواراً مع أشخاص تحبهم لإقناعهم بوجهة نظرك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الشهر للمساعدات وللدعم الخارجي وقد تتعرف على وجوه جديدة وقد يكون السبب هو السفر، فأنت تستمتع بإنجازاتك وبالمدح والتقدير الذي يلقي بوهجه على أمورك العملية.