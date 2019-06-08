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السوريون يستثمرون بـ23 مليار دولار في مصر!

| وكالات

الأحد, 09-06-2019

قدرت إحصاءات مصرية، حجم استثمارات السوريين في مصر بعد الأزمة التي اندلعت في سورية قبل أكثر من ثماني سنوات بـ23 مليار دولار، معظمها مستثمر في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها.
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، طلب المحامي المصري سمير صبري من قضاء بلاده حصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، وقال في مذكرة رفعها للقضاء: «وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي، رباعي مثلث الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها».

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