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مرجانة: موقف دمشق من «حماس» لن يؤثر في دعمها للشعب الفلسطيني

| موفق محمد

الأحد, 09-06-2019

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة، أن موقف دمشق المتمثل بعدم إعادة العلاقة مع «حماس»، لن يؤثر في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ولنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه المشروعة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قال مرجانة: إن «موقف دمشق مع الشعب الفلسطيني، ومع استعادة حقوقه وعودته إلى وطنه الأساسي فلسطين، والشعب الفلسطيني يعرف بأن سورية دولة وشعباً وحكومة وقيادة معه، وتناصره وتسانده، في استعادة حقوقه العادلة وعودته إلى وطنه».
وأضاف: «سورية تؤمن بحق العودة للفلسطينيين، وحقهم بوطنهم الأساسي فلسطين، هذا موقف مبدئي للدولة السورية لا تتراجع عنه، ومن يؤيد مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني فهو صديق للدولة السورية»، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني هو من يقاوم العدو الإسرائيلي وهو من يدفع الثمن.
وأعرب مرجانة عن اعتقاده بأن موقف دمشق المتمثل بعدم إعادة العلاقة مع «حماس» لن يؤثر في علاقاتها مع طهران، وقال: «إيران تتحاور دائماً مع الحكومة السورية، هي دولة صديقة، وبالتالي حواراتنا معها لا تنطوي على خلافات و«حماس» لن تكون وسيلة للخلاف بين الدولة السورية وإيران».

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