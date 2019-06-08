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أهالي «تدمر» يبدؤون بالعودة إلى منازلهم

| الوطن- وكالات

الأحد, 09-06-2019

عادت أمس الدفعة الأولى من أهالي مدينة تدمر إلى منازلهم، بعد تهجيرهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
ونشر موقع قناة «العالم» مجموعة من الصور للعائلات العائدة، وقال إن الأهالي عادوا إلى المدينة، وكانت «الوطن» ذكرت نهاية الشهر الفائت، أن يوم السبت الموافق لـ8 من حزيران سيكون موعداً لبدء عودة الأهالي إلى مدينة تدمر، حيث سيتم العمل على نقل العائلات من مركز مدينة حمص نحو تدمر برحلات مجانية لمدة عشرة أيام من الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساء، وذكرت أن جميع الخدمات الأساسية متوفرة في المدينة وبالإمكان أن تتحسن أكثر مع عودة الأهالي إليها.

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