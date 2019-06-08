استبعاد المراقبين ورؤساء المراكز الذين كانت حولهم مشاكل.. و29451 طالباً في الحسكة … العزب: 525 ألفاً سيتقدمون اليوم إلى امتحانات التعليم الأساسي والثانوية

أكد وزير التربية عماد العزب أن نحو 525 ألف طالب سيتقدمون إلى الامتحانات التي ستجري اليوم سواء تعليم أساسي أو في الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والتعليم المهني والشرعي، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت الاستعدادات المطلوبة للبدء بالعمليات الامتحانية.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف العزب أنه تم استبعاد رؤساء المراكز والمراقبين الذين كانت عليهم مشاكل حتى تكون هناك عملية امتحانية سليمة ونزيهة قدر المستطاع، معلناً إلغاء المراكز في القرى والبلدات ونقلها إلى المدن لأنه ليس من المعقول أن أبناء القرية يؤدون امتحاناتهم في مدرستهم والقائمون عليها هم المراقبون ذاتهم.

وأشار العزب إلى إعداد خطط بديلة على مستوى البلاد في حال حدوث أي مشكلة أو خرق للمراكز الموجودة وفي حال حدوثه هناك مراكز بديلة، مؤكداً أن قطع الاتصالات سيكون فقط على ثلاث مواد.

وأعلن العزب عن قبول أي طالب يخرج من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون مباشرة وشرطياً وهي منبج ووسط إدلب وشرق الفرات ومخيما الهول والركبان.

وفي الحسكة أكدت مديرة تربيتها إلهام صورخان أن 29451 طالباً مسجلون في امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، في حين أشار مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل إلى أنه تم توزيع المراقبين إلكترونياً لإبعاد القضية الشخصية والعاطفة.

وفي حماة بين مدير تربيتها يحيى منجد عدم وجود تأجيل للامتحانات في منطقتي محردة والسقيلبية الذي يشهد ريفهما توتراً أمنياً بسبب اعتداءات الإرهابيين الصاروخية على المدنيين.