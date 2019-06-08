ودائع السوريين في «التجاري» تفوق 13 مصرفاً خاصاً

بينما كشف مصدر مسؤول في المصرف التجاري السوري بأن حجم الودائع نحو 1620 مليار ليرة، بلغت القيمة الإجمالية لودائع الزبائن «العملاء» بالمصارف الخاصة وعددها 13 مصرفا، 1054.6 مليار ليرة في نهاية العام الماضي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر المسؤول أن حجم الودائع يسجل تزايداً مستمراً جراء ارتفاع الفوائد التي يمنحها «التجاري» مقارنة مع المصارف الأخرى العاملة في السوق، مبيناً أن حجم الودائع تحت الطلب لدى المصرف بلغ 902 مليار ليرة منها ما يعادل 119 مليار ليرة بالعملات الأجنبية في حين سجلت ودائع الأجل 607 مليارات ليرة على حين بلغت ودائع التوفير 111 مليار ليرة.

وأشار المصدر إلى أن «التجاري» طرح حزمة واسعة من المنتجات المصرفية بما يتلاءم مع احتياجات السوق الحالية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار مع التركيز الواضح على القروض الإنمائية والاستثمارية والتي من شأنها دعم الحالة العامة للاقتصاد الوطني ودفع عمليات الإنتاج والتوسع بها.

من جهتها، بينت البيانات المالية السنوية النهائية للمصارف الخاصة والمفصح عنها مؤخراً أن إجمالي ودائع الزبائن حقق ارتفاعاً مهماً تجاوزت نسبته 24 بالمئة، إذ بلغت القيمة الإجمالي لها عام 2017 نحو 849.5 مليار ليرة.

كما بلغت قيمة ودائع الزبائن في المصارف الإسلامية وعددها 3 مصارف نحو 243.7 مليار ليرة ما نسبته 23.1 بالمئة من إجمالي ودائع الزبائن محققة زيادة بنسبة 36.36 بالمئة عن العام 2017.

وأكد الخبير المصرفي سليمان البري في تصريح لـ«الوطن» أن هذه الزيادة في قيمة ودائع الزبائن يجب ربطها بالزيادة المحققة في التسهيلات الائتمانية والتي زادت على 65 بالمئة، موضحاً أنه بلغت القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من 13 مصرفاً خاصاً نحو 419.57 مليار ليرة في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 254 مليار ليرة نهاية العام الذي سبقه.