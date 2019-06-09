النظام الغذائي الغني بالملح يقلل من نمو الأورام

أثبتت دراسة قام بها فريق من العلماء الدوليين من المعهد الفلمنكي للتكنولوجيا الحيوية وجامعة هاسيلت في بلجيكا أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يقلل من نمو الأورام عن طريق تغيير وظيفة بعض الخلايا المناعية.

وأكد المعهد أن هذا الاكتشاف يمكن أن يحسن العلاج المناعي ضد السرطان موضحين أنه رغم أن الاستهلاك المفرط للملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب والأوعية الدموية إلا أنه في حالة الإصابة بالسرطان فإن تحفيز الحالة المؤيدة للالتهابات قد يكون مفيداً في مكافحة الأورام.

وانطلق فريق من الباحثين لفحص من إجراء تجربة على الفئران في بيئة عالية الملح ومراقبة آثار تناول الملح العالي على نمو الورم على الخلايا حيث وجدوا أن الملح المفرط يحول دون عمل نوع من الخلايا المناعية التي يطلق عليها علماء الخلايا «الكبتة» المشتقة من النخاع الشوكي في خلايا الفئران وبالتالي فإن اتباع نظام غذائي غني بالملح كان قادراً على تثبيط نمو الورم بشكل ملحوظ.

وقال البروفيسور ماركوس كلاينويتفيلد من معهد فلاندرز للتكنولوجيا الحيوية أن اكتشافنا مثير للاهتمام للغاية وفي الوقت نفسه مذهل والدراسات المستقبلية سوف تساعدنا على فهم أفضل للآليات البيولوجية الأساسية لهذه الظاهرة.