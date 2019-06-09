السباعي آخر أيام العيد!

ما لم يعلنه المشرف الفني لفريق الكرامة الكابتن نبيل السباعي في حمص أعلنه في طرطوس وأن كان كل ما قاله في طرطوس تم إعداده مسبقاً في مدينة ابن الوليد وتنفرد «الوطن» في تصريحات السباعي الذي كشف لها في آخر أيام عيد الفطر السعيد من أحد المنتجعات السياحية عن قراره النهائي بالاستقالة وترك مهامه كمشرف فني للفريق الحمصي بعد نحو 50 يوماً من تكليفه بهذه المهمة!

وأوضح السباعي انه نقل لرئيس النادي قراره الأخير في الأسبوع الماضي وقد طلبت منه التريث في القرار وتأجيله إلى ما بعد العيد لكنه أكد لها انه اتخذ قراره ولا رجعة عنه لكنه سيبقى جاهزاً لخدمة النادي وتلبية أي استشارة فنية كعربون ولاء وحب، مع الإشارة هنا أن إدارة الكرامة كانت قد عرضت على السباعي لحظة التكليف بإبرام عقد معه وعرضت عليه راتباً كبيراً لكنه رفض ذلك، ورد عليها: أنا لا أخدم نادينا مقابل المال فهو عشقي وحياتي.

وتحدث السباعي في معرض الخوض في دواعي استقالته مؤكداً بكل وضوح أن إدارة الكرامة الحالية غير جديرة بقيادة ناد كبير كالكرامة وهو آثر الابتعاد لصعوبة التعامل معها وإدارة الأمور كما يريد ويجب، وأنا عندما قبلت بمهمة الإشراف الفني -يقول الكابتن نبيل- لم يكن لي مطامع بأي منصب فأنا ابن النادي وجئت في مهمة إنقاذية واعتقد أننا حققناها بكل نجاح بعد أن كان الفريق في حالة انهيار نفسياً وإدارياً ولياقة بدنية تحت الوسط تم قلب هذا الواقع بسرعة ومتابعة جادة مع المدرب عامر حموية وحل الكرامة ثامنا في الترتيب ولو حضرنا معاً في استراحة الدوري بين الذهاب والإياب لكان الكرامة بين الفرق الخمسة الأولى بلا شك.

وبكل صراحة فالفريق يحتاج لاحقاً إلى إداري كبير للإشراف عليه ومن دونه سيعود الفريق إلى حالة التخبط وأهم الشروط لنجاح هذا الإداري أن يكون قراره بيده ويستطيع العمل كما تتطلب مصلحة الفريق وآمل من الإدارة أن تمنح كل لاعبيها مستحقاتهم المالية كاملة وبعدها سيكون من الطبيعي أن تطلب منهم ما تشاء!

ونقل السباعي مخاوفه على مستقبل فريق الكرامة وأضاف: أنا لست في حالة قلق على فريق الرجال فحسب بل على النادي بكامله، وتوجه في نهاية حديثه الصريح إلى جمهور نادي الكرامة الذي وصفه بالطيب والعظيم متمنيا عليه تناسي أمجاد عام 2006 التي لن تعود حالياً قبل البناء من أبناء النادي الصغار.

وللمعلومات فقط فان نبيل السباعي توج بلقب هداف الكرامة التاريخي برصيد90 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد على زميله فواز مندو والأهداف الـ90 سجلها السباعي منذ بدايته بفريق رجال الكرامة وحتى موسم 89 وكان أغلاها هدف بطولة الدوري موسم 83 في شباك حارس جبلة شاهر سيف!