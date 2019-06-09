146 مكتب ومعرض سيارات في طرطوس ولكل مكتب أكثر من 3 مواقف

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /3132/ تاريخ 15/4/2019

تحت عنوان: «مجلس المدينة يوافق على استثمار المقاسم التنظيمية على اوتستراد طرطوس-دمشق».

نبين لكم التالي:

في الآونة الأخيرة تم لحظ الكثير من الشكاوى من قبل الأخوة المواطنين سكان مدينة طرطوس بخصوص قيام أصحاب المكاتب ومعارض السيارات بإشغال الملك العام أمام مكاتبهم والمتمثلة بوقوف عدد كبير من السيارات على الأرصفة وفي الساحات القريبة من تلك المكاتب، فجاءت توجيهات وزارة الإدارة المحلية بالكتاب رقم /2489/ي/ش/ف تاريخ 8/10/2018 المعطوف على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /12500/ تاريخ 17/9/2018 حول مشروع «تنظيم مهنة مكاتب ومعارض السيارات في المحافظات» من خلال دراسة واقتراح مواقع مخصصة لهذه المهنة خارج المناطق السكنية بغية نقلها إلى هذه المواقع، بما يخفف موضوع الازدحام المروري في أماكن تواجد هذه المعارض.

وبما أن مهنة صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة خاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 حيث يراعي القرار الناظم رقم /5373/ لعام 2000 إقامتها في المناطق الصناعية أو المواقع المخصصة لذلك على المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية.

وعليه قامت المدينة عن طريق مديرية الشؤون الفنية بتقديم دراسة للمواقع المتوفرة لديها للاستثمار وقدمت مديرية الشؤون الفنية مذكرة عرض على مجلس المدينة بدورته الأولى العادية لعام /2019/ بجلسته رقم /5/ تاريخ 17/1/2019 وتم فيها الموافقة على استثمار المقاسم التنظيمية الناتجة عن تعديل الشريط الغربي الأخضر للمنطقة الصناعية والذي تم تعديل تنظيمه وفق قرار وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم /1561/ تاريخ 17/12/2015 وفيه تم تعديل شريط الحماية للاستراد الدولي لتنظيم المنطقة الصناعية وجعله /30/م عن حد الاستملاك وتعديل جزء شريط الحماية إلى مقاسم صناعية وحرفية مع وصلات طرقية كونها بملكية المدينة.

وبناءً على ما سبق قامت مديرية الشؤون الفنية معتمدة على إحصائية مقدمة من مديرية المهن والشؤون الصحية تبين فيها عدد المكاتب التي تزاول المهنة في المدينة والبالغ 152 مكتباً ومعرضاً، بتقديم دراسة موضحة فيها المخططات التفصيلية والتقسيمية للموقع متقيدة بمساحات المقاسم التنظيمية والبالغ حوالي 5000م2 والمساحات المتوفرة لمواقف السيارات والمقدرة بحوالي 20000م2 ضمن شريط الحماية الحالي مع وجود طرق تخديمية لهذه المساحات، وبناء على ما تقدم صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 36 تاريخ 13/3/2019 بالموافقة على الدراسة المقدمة والذي حدد فيه عدد المكاتب بـ146 مكتباً تتراوح مساحاتها يبن 20-50م2 بحيث يكون نصيب كل مكتب أكثر من 3 مواقف، وبإحالة الموضوع إلى دوائر المدينة المختصة لاستكمال الإجراءات أصولاً بما يخص وضع دراسة نهائية للمشروع وتكلفة تقديرية ليصار بعدها إلى تحديد آلية التنفيذ وكيفية الاستثمار.

محافظ طرطوس

صفوان سلمان أبو سعدى