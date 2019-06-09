وزير التربية لـ«الوطن»: لم نشهد بتاريخ سورية هذا الرضى من الطلاب على الامتحانات ولا أسئلة «نكشات»

بيّن وزير التربية عماد العزب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوزارة وفت بوعودها بطرح أسئلة منطقية ومدروسة ومناسبة لجميع الطلاب، مضيفا: أنه بتاريخ سورية لم نشهد هذا الرضى الطلابي على الأسئلة كما حدث أمس، مشيرا إلى وجود رضى شديد جداً وارتياح كبير من الطلاب.

وحول شكاوى بعض الطلاب بطرح موضوع «الفلسفة» من كتاب «المنطق» أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى على صعيد أسئلة المقرر معتبرين أنه تغيير بطبيعة المنهاج، قال العزب: على العكس تماما، حيث تم التركيز على كل ما تم تقديمه خلال العام الدراسي، مع الابتعاد عن أية «نكشات» أو تعقيدات، كما تم توجيه اللجان الواضعة للأسئلة باستنباط الأسئلة من خلال الدروس المقدمة خلال العام، وتجاوز الاعتماد على الهامش أو «النكشات»، مضيفاً: إن القضية ليست تعجيزاً للطالب، وإنما الهدف الرئيسي سبر القيمة المضافة التي تشكلت عند الطالب على مدار عام دراسي كامل.

وعن مدى حدوث حالات غش امتحان، أكد وزير التربية أنه من خلال متابعة غرفة العمليات كانت الأمور جيدة جداً على مستوى القطر، ولم تسجل لدى الوزارة أية حالات ترقى لأن تكون ذات مستوى، إنما على العكس تماماً هناك تفهم ووعي واضح لدى الأبناء والطلبة

كما أشار العزب إلى أن دير الزور شهدت هذا العام عملية امتحانية غاية في الانضباط بشكل كبير جداً، منوها بمراعاة توفير الأمان لجميع المراكز ضمن إطار التعاون الوثيق عالي المستوى بين وزارتي التربية والداخلية والجهات الوصائية في ضبط العملية الامتحانية لأقصى درجة ممكنة بما يخدم الطالب ولا ينعكس عليه سلباً، مضيفاً إن الوزارة وجدت من أجل الطالب وليست ضده.