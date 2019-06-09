يفيموف يتوقع زيادة الشركات الروسية المشاركة في معرض دمشق الدولي

أكد سفير روسيا الاتحادية في دمشق ألكسندر يفيموف أن معرض دمشق الدولي يشكل الفرصة الأفضل لرجال الأعمال الروس للقاء نظرائهم السوريين مباشرة وتقديم خدماتهم ومناقشة الاهتمامات والفوائد المشتركة.

ولفت السفير الروسي في مقابلة مع سانا إلى أن روسيا ثبتت مشاركتها في الدورة الـ61 للمعرض متوقعاً أن يزداد عدد الشركات الروسية التي ستحضر هذا العام عن سابقه نظراً لاهتمام العديد من تلك الشركات بالقدوم إلى سورية والمساهمة بإعادة الإعمار وتنفيذ المشروعات.

وأشار السفير يفيموف إلى تبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين ومشاركة المسؤولين ورجال الأعمال السوريين في مختلف المنتديات الاقتصادية في روسيا كمنتدى سان بطرسبرغ ومنتدى يالطا الاقتصاديين.

وكانت الدورة الستون لمعرض دمشق الدولي حظيت بمشاركة واسعة من الشركات الروسية وخاصة تلك العاملة في مجالات الاتصالات والكابلات والتكنولوجيا الطبية والصناعات الثقيلة والملاحة الجوية إضافة إلى مشاركة نحو 100 من أصحاب الأعمال بشكل مستقل في فعاليات المعرض.