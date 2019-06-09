عربي ودولي

الأمم المتحدة تطالب بإعلان هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس

| وكالات

الإثنين, 10-06-2019

طالبت الأمم المتحدة بإعلان هدنة إنسانية عاجلة على خلفية القتال المتواصل بين قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس.
وجاء هذا الطلب على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أثناء زيارته التفقدية إلى مدرسة أبو ذر الغفاري في حي الأندلس في طرابلس التي تستقبل النازحين عن مناطق القتال في ضواحي العاصمة.
وذكرت البعثة الأممية في ليبيا على حسابها الرسمي في «تويتر» أن سلامة «طالب بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم للنازحين».
وشهدت طرابلس تصعيداً عسكرياً حاداً منذ نيسان إثر بدء قوات حفتر الزحف نحو المدينة، معقل حكومة الوفاق.

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