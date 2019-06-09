برجك اليوم – الاثنين 10 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا تنسَ أن طاقتك هذا اليوم قليلة وقد تعاني من الكسل أو الفراغ أو الملل والإحباط أحياناً ولاحظ أن المشاكل التي تخص الآخرين قد تصب عندك بغية إيجاد الحلول المناسبة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار احتفظ بمنطقك السليم وابتعد عن العناد وكن أكثر مرونة فيما يتعلق بالإصلاح، سامح فأنت تدخل دائرة تعارف واتصالات وسفر وعلاقات عامة تسعدك ولن تهمك أي مشكلة طارئة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أشخاص كثر إلى جانبك يقدرون مواهبك ويدعمون أقوالك ويمنحونك المحبة فأنت تحتاج إلى المحبة والدعم والمساعدات وهذا لن تحصل عليه إلا من الأصدقاء.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز كل ما عليك فعله أن تحدد مسؤولياتك وترى الضروري لتضع أمامك جدول أعمال لما حولك فاليوم للمسؤوليات مع ضعف المشاركة من الآخرين نظم واجباتك حسب أولوياتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تستجد أمور طارئة تجعلك تصرف أكثر مما يلزم كالأعطال أو المرض أو السفر أو تستقبل ضيوفاً من سفر، وهذا قد يضطرك لمصروف إضافي لم تكن قد حسبت حسابه.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تلعب دوراً فعالاً في محيطك لتفرض آراءك في محيطك العملي أو الشخصي وتصفي حساباتك لتفرز مشاكلك وتحاول حلها وتدعم الجيد وتعززه وتستفيد منه.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تجعل العمل بتوتره يؤثر في أمورك العاطفية فالحبيب دائماً ملجأ وصدر حنون للبعد عن توترات وضغوط العمل وليس العكس ولا تكن صارماً في قراراتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني يوم جيد لتطالب بحقوقك الشخصية والعاطفية ممن تحب أو من أصدقائك وتعاتبهم فقد حان وقت القطاف العملي والشخصي فأنت تمر بمرحلة تصاعدية تحمل لك الوعود.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول استفد من حظوظك الجيدة هذا الشهر مع أنك تصرف أكثر مما هو متوقع بسبب سفر أو أعطال طارئة والمؤكد أنك في أفضل حالاتك ماليا ولكن الذي يضايقك هذا اليوم هو الصرف فوق الحد الطبيعي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تملك الطمأنينة الداخلية والهدوء اللذين يجعلانك لا تتورط في مواقف محرجة واغتنم الفرص المتاحة لك فهي قد تغير مصيرك وترسم طريقة جديدة لحياتك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الأمور العاطفية تشغلك وتقلق راحتك وقد تجعلك غير مطمئن إما بسبب علاقة جديدة لا ترى لها شكلاً أو لا تعرف عنها الكثير ما يجعلك متسائلاً وقلقاً وشكاكاً أو غيوراً قليلاً.