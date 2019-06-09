سورية

«المعارضة» بأحضان الصهاينة

| الوطن

الإثنين, 10-06-2019

تكشفت من جديد علاقة ما تسمى «المعارضة» بالعدو الصهيوني، ما يؤكد حقيقة دورها كأداة من أدوات تدمير سورية.
فقد أكد الصحفي «الإسرائيلي»، إيدي كوهين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحسب ما ذكر موقع «العهد» الإخباري الإلكتروني اللبناني، وجود وفد من ما تسمى «المعارضة» حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الوفد مجتمع مع مسؤولين في كيان الاحتلال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن علاقات بين «المعارضة» وبين كيان الاحتلال «الإسرائيلي»، ذلك أن البعض منها كشف وبشكل علني عن علاقاته مع كيان الاحتلال.
يأتي الكشف عن الزيارة الجديدة لوفد من «المعارضة» إلى كيان الاحتلال بالترافق مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري شمال البلاد، وبعد الإعلان الأميركي بالاعتراف بـ«سيادة» كيان الاحتلال «الإسرائيلي» على الجولان العربي السوري المحتل.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 11-06-2019

داعش يشارك إلى جانب «النصرة» في معارك الشمال … الجيش يقضي على عشرات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب

الثلاثاء, 11-06-2019

الأمم المتحدة تهول بأعداد من يتوقع نزوحهم! … روسيا: الدولة السورية أعدت أماكن لاستقبال النازحين من الشمال

الثلاثاء, 11-06-2019

معدات عسكرية ولوجستية أميركية جديدة إلى شرق الفرات … أهالي ريف دير الزور يقضون شهداء وجرحى بنيران «قسد» و«التحالف» لرفعهم العلم الوطني

الثلاثاء, 11-06-2019

10 آلاف موقع أثري تعرض للنهب.. ومليون قطعة سرقت إلى خارج سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock