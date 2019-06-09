خضور: عقوبات بحق معلمين لعقدهم جلسات امتحانية … العزب: لم نشهد في تاريخ سورية مثل هذا الرضى على الامتحانات

أكد وزير التربية عماد العزب أن الوزارة وفت بوعودها بطرح أسئلة منطقية ومدروسة ومناسبة للطلاب، معتبراً أنه بتاريخ سورية لم نشهد هذا الرضى الطلابي على الأسئلة كما حدث أمس. وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي أمس على أن تبدأ اليوم امتحانات التعليم الأساسي.

وحول شكاوى بعض الطلاب بطرح موضوع «الفلسفة» من كتاب «المنطق» بأن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى على صعيد أسئلة المقرر، قال العزب: على العكس تماما تم التركيز على ما تم تقديمه خلال العام الدراسي مع الابتعاد عن أي «نكشات» أو تعقيدات، مضيفاً: تم توجيه اللجان الواضعة للأسئلة باستنباط الأسئلة من خلال الدروس المقدمة خلال العام. وكشف مدير التوجيه بالوزارة المثنى خضور عن فرض عقوبات بحق عدد كبير من الأساتذة لعقدهم جلسات امتحانية، موضحاً أن قانون التعليم الخاص يتيح تقديم المعاهد الخاصة لدروس نظامية بالكامل إلا أن الجلسات الامتحانية سواء كانت في معاهد أم بيوت ممنوعة.