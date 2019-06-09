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وصول 110 آلاف طن قمح مستورد … الحكومة: خطة لتطوير الصناعات الدوائية

| الوطن

الإثنين, 10-06-2019

وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة الصحة لتطوير الصناعات الدوائية والطبية وزيادة حجم الإنتاج في السوق المحلية وتبسيط إجراءات منح التراخيص، مكلفاً وزارات الصحة والمالية والاقتصاد والإدارة المحلية بوضع المحفزات اللازمة لدعم الصناعة الدوائية والتأكيد على إنشاء معامل الأدوية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه كلف في جلسته أمس وزارات الإدارة المحلية والإسكان والزراعة وهيئة التخطيط الإقليمي بتطوير منطقة الغاب بمحافظة حماة زراعياً وعمرانياً واقتصادياً واستثمار مقوماتها الزراعية والطبيعية.
وأعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم في تصريحات نشرتها «سانا» عن تفريغ أربع بواخر محملة بـ110 آلاف طن قمح مستورد وصلت طرطوس خلال العيد.

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