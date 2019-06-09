لبنان يقرر ترحيل السوريين «غير القانونيين»

أكدت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، أن السلطات اللبنانية قررت ترحيل السوريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى البلاد بعد تاريخ 24 نيسان 2019، وتسليمهم إلى «دائرة الهجرة» التابعة للحكومة السورية.

وقالت المفوضية في بيان نقلته مواقع الكترونية معارضة: إن «الأمن العام اللبناني أصدر أيضاً في 17 من أيار الفائت، قراراً منع بموجبه دخول الأطفال السوريين دون سن الـ15 إلى لبنان، على إقامة والديهما رغم وجود الكفيل، وأشارت إلى أن الأمن العام اللبناني علّق تجديد الإقامة للسوريين منذ مطلع أيار الفائت، مشيرة أن ذلك سيكون مؤقتاً.

وذكرت المواقع، أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية قالت الجمعة: إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق 24 سورياً، بعد أن أوقفتهم بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.