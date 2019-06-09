روسيا تبني 4 مفاعلات نووية متطورة للصين

وقعت روسيا والصين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني، شي جين بينغ، عقداً شاملاً لبناء وحدتي طاقة، 3 و4، في محطة «جودابو» الصينية للطاقة النووية، وتزويدها بأحدث مفاعلات «VVER-1200»، ذات التصميم الروسي.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» وأثناء حفل التوقيع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «روس آتوم» أليكسي ليخاتشيف: «نبدأ اليوم التنفيذ العملي لمشروع محطة جديدة للطاقة النووية بتصميم روسي في موقع جديد، آخذين في الاعتبار العقد الذي تم توقيعه مسبقاً لمصلحة محطة «تيانوان» النووية الصينية، حيث سيتعين علينا بناء أربع وحدات طاقة من الجيل الثالث المطور حتى عام 2028». الوكالة الروسية أشارت إلى أن صياغة العقود، تمت بما يتماشى مع الحزمة الإستراتيجية للاتفاقيات التي تحدد المجالات الرئيسية لتنمية التعاون بين دولتي روسيا والصين في قطاع الطاقة النووية، خلال العقود القادمة.