التعاون مع الروبوتات يوفر نتائج أكثر كفاءة

لاحظ فريق بحث متعدد التخصصات من جامعات غوتنغن ودويسبورج إيسن، أن التعاون بين البشر والآلات يمكن أن يزيد كفاءة العمل بشكل أفضل بكثير من الاعتماد على الروبوتات فقط أو البشر وحدهم.

وقام فريق البحث بمحاكاة عملية من لوجستيات الإنتاج مثل الإمداد النموذجي للمواد المستخدمة في صناعة السيارات أو الصناعات الهندسية، حيث تم تكليف فريق من السائقين البشر وفريق من الروبوتات وفريق مختلط يجمع بين البشر والروبوتات بمهام النقل وتم قياس الوقت الذي يحتاجونه، حيث تمكن الفريق المختلط من البشر والروبوتات من التغلب على الفرق الأخرى، ونتج عن هذا التنسيق عمليات أكثر كفاءة وتسبب في حوادث أقل، وهو ما لا يتوقعه العلماء والباحثون، حيث كان يتوقع أن تتحقق أعلى مستويات الكفاءة بالأنظمة الآلية فقط.

وأكد الباحثون أن تكاتف الإنسان مع الآلة سيؤدي إلى العديد من السيناريوهات والاستخدامات في المستقبل، حيث تتفوق الفرق المختلطة من الروبوتات والبشر على الأنظمة الآلية بالكامل، وهو ما يقلل المخاوف الاجتماعية التي تهدد الموظفين بفقدان عملهم.