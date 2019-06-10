الصفحة الأخيرة

التعاون مع الروبوتات يوفر نتائج أكثر كفاءة

| وكالات

الثلاثاء, 11-06-2019

لاحظ فريق بحث متعدد التخصصات من جامعات غوتنغن ودويسبورج إيسن، أن التعاون بين البشر والآلات يمكن أن يزيد كفاءة العمل بشكل أفضل بكثير من الاعتماد على الروبوتات فقط أو البشر وحدهم.
وقام فريق البحث بمحاكاة عملية من لوجستيات الإنتاج مثل الإمداد النموذجي للمواد المستخدمة في صناعة السيارات أو الصناعات الهندسية، حيث تم تكليف فريق من السائقين البشر وفريق من الروبوتات وفريق مختلط يجمع بين البشر والروبوتات بمهام النقل وتم قياس الوقت الذي يحتاجونه، حيث تمكن الفريق المختلط من البشر والروبوتات من التغلب على الفرق الأخرى، ونتج عن هذا التنسيق عمليات أكثر كفاءة وتسبب في حوادث أقل، وهو ما لا يتوقعه العلماء والباحثون، حيث كان يتوقع أن تتحقق أعلى مستويات الكفاءة بالأنظمة الآلية فقط.
وأكد الباحثون أن تكاتف الإنسان مع الآلة سيؤدي إلى العديد من السيناريوهات والاستخدامات في المستقبل، حيث تتفوق الفرق المختلطة من الروبوتات والبشر على الأنظمة الآلية بالكامل، وهو ما يقلل المخاوف الاجتماعية التي تهدد الموظفين بفقدان عملهم.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 11-06-2019

حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية

الثلاثاء, 11-06-2019

القليل من الفواكه والخضراوات يتسبب بوفاة الملايين

الإثنين, 10-06-2019

النظام الغذائي الغني بالملح يقلل من نمو الأورام

الإثنين, 10-06-2019

الكوارث قد تؤثر في الصحة العقلية للناجين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock