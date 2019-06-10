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القليل من الفواكه والخضراوات يتسبب بوفاة الملايين

وكالات

الثلاثاء, 11-06-2019

كشفت دراسة أميركية حديثة أن تناول كميات قليلة من الفواكه والخضراوات يومياً قد يتسبب بوفاة ملايين الأشخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم.
وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية فريدمان لعلوم التغذية في جامعة تافتس أن الفواكه والخضراوات هي مصادر جيدة للألياف والبوتاسيوم والمغنزيوم ومضادات الأكسدة والفينوليك التي ثبت أنها تقلل من ضغط الدم والكوليسترول وبالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وحدد الباحثون المقدار الأمثل لتناول الفاكهة بـ300 غرام يومياً أي ما يعادل تقريباً تفاحتين صغيرتين وذلك بناء على إرشادات ودراسات حول عوامل الخطر القلبية الوعائية على حين حددوا الاستهلاك الأمثل للخضراوات بما في ذلك البقوليات بـ400 غرام يومياً أي ما يعادل نحو 3 أكواب من الجزر.
وفقاً للباحثين فإن تناول معظم سكان البلدان في جنوب وشرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كمية منخفضة من الفاكهة أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية.
وأفادت دراسات سابقة بأن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضراوات الورقية والحمراء والبرتقالية والفواكه أقل عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.

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