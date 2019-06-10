الجولة الرابعة لتصفيات يورو 2020 … إيطاليا وبلجيكا وتركيا نحو الفوز الرابع

تقام اليوم ثلاث عشرة مباراة ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية المعروفة اختصاراً بـيورو والمؤهلة إلى نهائيات النسخة القادمة التي تقام في 12 بلداً في صيف 2020، وفي أبرز مباريات الليلة تسعى منتخبات بلجيكا وإيطاليا وتركيا للوصول إلى الفوز الرابع على التوالي لتأكيد صدارتها للمجموعات 10 و11 و12، على حين تنتظر المانشافت الألماني مهمة سهلة للوصول إلى الفوز الثالث عندما يستضيف نظيره الأستوني، وستكون الأنظار متجهة نحو ريكيافيك العاصمة الآيسلندية حيث يلتقي منتخبها مع ضيفه التركي صاحب الصدارة في المجموعة العاشرة والساعي لتأكيدها في ظل سهولة مباراة منافسه الفرنسي الذي يلتقي أندورا.

العلامة الكاملة

أربعة منتخبات تسعى إلى هذا الهدف وأولها وأقربها إلى مواصلة الانتصارات المانشافت الألماني على حساب ضيفه الأستوني بالملعب الخاص بنادي ماينز في أول لقاء يجمعهما منذ استقلال بلد الأخير عن الاتحاد السوفييتي، وحقق أبطال العالم السابقون وأحد زعيمي البطولة الأوروبية انتصارين في مستهل مشواره بالتصفيات الحالية عقب عام للنسيان سقط فيه عن جدارة واستحقاق في امتحاني دوري أمم أوروبا ومونديال روسيا وكلاهما خارج أرضه والأهم الفوز على الجار الهولندي 3/2 وثانيهما على بيلاروسيا قبل ثلاثة أيام بهدفين نظيفين, وفي المجموعة ذاتها يطمح منتخب إيرلندا الشمالية الذي استعاد ذاكرة الثمانينيات من خلال ثلاثة انتصارات متتالية وضعته بالصدارة إلى مواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفاً على نظيره البيلاروسي في بوريسوف، ويسعى الضيف للبقاء متقدماً على المانشافت قبل أن يستضيفه في أيلول القادم خاصة أن الأخير سيلعب قبلها مباراته القادمة أمام هولندا، وسبق للمنتخب الأيرلندي الفوز على مضيفه مطلع التصفيات في بلفاست بنتيجة 2/1.

ويتطلع المدرب الإيطالي مانشيني إلى تخطي عقبة ضيفه البوسني ومواصلة انتصارات الآزوري الذي سجل بداية مثالية بثلاثة انتصارات وبشباك نظيفة ما عوض الغياب عن مونديال 2018 وعدم التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم، وسجل الفريق الذي يقوده الشابان باريللا ومويس كين 11 هدفاً بواقع هدفين بمرمى فنلندا و6 بمرمى ليشتنشتاين قبل أن يعود بثلاثة أهداف من رحلته اليونانية.

قمة على غير موعد

في المجموعة العاشرة سيكون التمسك بالصدارة هو العنوان الذي يبحث عنه الفريق التركي في رحلته إلى آيسلندا خاصة عقب فوزه المثير قبل أيام على بطل العالم الفرنسي بهدفين نظيفين ويدرك أبناء المدرب سونيل غونيش صاحب إنجاز مونديال 2002 أن مواجهة منتخب البراكين لن تكون سهلة خاصة أن الأخير يسعى بدوره لتأكيد أن بلوغ يورو 2016 ومونديال 2018 لن يكون طفرة وخاصة بعد الهزائم الأربع في دوري الأمم، وكان الفريقان تقابلا 4 مرات خلال تصفيات اليورو والمونديال الأخيرين فكانت الحصيلة فوز آيسلندا 3 مرات مقابل فوز يتيم للأتراك، يذكر أن الفريق التركي خرج بشباك نظيفة حتى الآن في حين الفريق الآيسلندي الطامح لمشاركة ثانية على التوالي في البطولة القارية تلقى هزيمة منكرة من الديوك برباعية نظيفة.

وفي بروكسل يحاول المنتخب البلجيكي بدوره الوصول إلى الفوز الرابع على حساب ضيفه الاسكتلندي في مباراة النقاط المضاعفة حيث يتقدم الشياطين الحمر بثلاث نقاط في حين يطمح الفريق البريطاني إلى العودة إلى البطولات الكبيرة بعد أكثر من عقدين وهو الذي لم يعرف الفوز على مضيفه خلال ثلاثة عقود أخيرة، وفي المجموعة ذاتها يأمل المنتخب الروسي الذي خسر افتتاحاً من بلجيكا الاستفادة المعنوية من الفوز (الأعلى بالتصفيات) على سان مارينو بنتيجة 9/صفر عندما يستقبل نظيره القبرصي.

ترتيب المجموعات

• تتصدر إيرلندا الشمالية المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط تليها ألمانيا بـ6 نقاط ثم هولندا 3 نقاط تليها أستونيا وبيلا روسيا من دون نقاط.

• تصدرت تركيا المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط تليها فرنسا وآيسلندا بـ6 نقاط ثم ألبانيا ومولدافيا بـ3 نقاط وأخيراً أندورا بلا رصيد.

• تتصدر بلجيكا المجموعة الحادية عشرة برصيد 9 نقاط تليها روسيا واسكتلندا بـ6 نقاط ثم قبرص وكازاخستان بـ3 نقاط وأخيراً سان مارينو دون نقاط.

– تتصدر إيطاليا المجموعة الثانية عشرة برصيد 9 نقاط تليها فنلندا بـ6 ثم اليونان والبوسنة بـ4 نقاط تليهما أرمينيا بـ3 نقاط وأخيراً ليشتنشتاين بلا رصيد.

المباريات والتوقيت

كازاخستان * سان مارينو (5.00)، أذربيجان * سلوفاكيا (7.00)، ألمانيا * أستونيا، بيلاروسيا * إيرلندا الشمالية، المجر * ويلز، آيسلندا * تركيا، أندورا * فرنسا، ألبانيا * مولدافيا، بلجيكا * اسكتلندا، روسيا * قبرص، إيطاليا * البوسنة والهرسك، اليونان * أرمينيا، ليشتنشتاين * فنلندا (9.45).