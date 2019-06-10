رياضة

منتخب الناشئين في غرب آسيا

| مأمون جبيلي

الثلاثاء, 11-06-2019

في مباراته الاستعدادية قبل الأخيرة لخوض الفاصلة المنتظرة مع فريق الجزيرة يوم 24 حزيران الجاري خسر الحرية مباراته الودية عصر أمس الأول الأحد مع بطل الدوري فريق الجيش والتي جرت على ملعب حامل اللقب في المزرعة وبهدف وحيد سجله مدافع الفريق الحلبي حسن الضامن خطأ في مرماه في الشوط الأول من المباراة التي جرب فيها مدرب الأخضر 16 لاعباً واعتبرها مذاكرة مفيدة وضرورية قبيل خوض امتحان مباراة الحسم مع الجزيرة.
ورأى المدرب محمد اسطنبلي أن فريقه في جاهزية كاملة لتلك المباراة وقد استفاد جيداً من الأخطاء التي ارتكبت في مباراته مع حامل اللقب وعلمت «الوطن» أن الحرية قد يلاقي منتخبنا الوطني للناشئين قريبا في آخر مبارياته الاستعدادية. علماً أن منتخبنا الناشئ يستعد بدوره هو الآخر للسفر مطلع شهر تموز إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستكون حسب تصريحات مدربنا بشار سرور محطة مهمة ومفيدة للاعبينا قبيل خوضهم في السعودية لمباريات مجموعتهم في تصفيات كاس آسيا، وقد سحبت مساء أمس الأول في العاصمة الأردنية عمان قرعة بطولة غرب آسيا السابعة لكرة القدم لفئة الناشئين التي ستنطلق مبارياتها في الأول من شهر تموز في عمان بمشاركة تسعة منتخبات تم توزيعها على ثلاث مجموعات، وقد أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى التي وصفت بالمتوازنة وضمت إلى جانبه منتخبي البحرين ولبنان في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن وفلسطين وسلطنة عمان ووصفت المجموعة الثالثة بالأصعب لكونها ضمت منتخبات السعودية والعراق والكويت. ومن المقرر حسب برنامج البطولة أن يبدأ منتخبنا مشواره مع نظيره اللبناني على أن يلاقي في الثالث من تموز المنتخب البحريني، علما أن نظام البطولة ينص على تأهل المنتخبات التي تحتل المركز الأول في المجموعات الثلاث إلى الدور النهائي لتلعب فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة بهدف تحديد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.
أما المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها فستلعب بالطريقة ذاتها لتحديد أصحاب المراكز من4 إلى 6 على حين تلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في الدور الأول مع بعضها لتحديد المراكز الثلاثة الأخيرة لبطولة غرب آسيا التي كان منتخبنا الناشئ قد استعد لها في معسكر تدريبي لخمسة أيام في العاصمة الأردنية مطلع أيار الماضي وفاز خلاله مرتين على مستضيفه الأردني وبالنتيجة نفسها بهدفين مقابل هدف واحد.

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