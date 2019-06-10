حرائق لـ75 ألف دونم قمح وشعير في الحسكة معظمها بفعل فاعل

أكد معاون مدير زراعة الحسكة رجب السلامة في حديث لـ«الوطن» أن المساحة الإجمالية المزروعة بمحصولي القمح والشعير المتضررة بفعل الحرائق قاربت أرقامها نحو 75 ألف دونم حتى تاريخه، وهي موزّعة في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح السلامة أن المساحات المزروعة بمحصول القمح بمفرده التي أتت عليها الحرائق من مجموع المساحات المتضررة تُقدّر بنحو 7200 دونم، والمساحات الباقية مزروعة بالشعير، لافتاً إلى أن هناك مساحة 2100 دونم قد اشتعلت فيها الحرائق ليلة أمس الأول الأحد في منطقة ريف المالكية «شمال شرق الحسكة 190 كم» بفعل الصواعق الرعدية، المرافقة للهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها معظم مناطق محافظة الحسكة.

وبيّن معاون مدير الزراعة أن معظم الحرائق تركزت في المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية والغربية والشمالية الغربية من المحافظة، وتعود أسبابها إلى الأعطال الطارئة في الحصادات وبفعل فاعل من قبل مجهولين ونتيجة للماس الذي يحصل في التيار الكهربائي وإلى الدور السلبي من رعاة الأغنام والسيارات المارة من على محاور الطرقات العامة المحاذية للأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة قد أبلغت الفلاحين والمزارعين عن طريق الدوائر الفرعية والوحدات الإرشادية، لتقديم الطلبات من أجل إجراء الكشوفات الحسية عن طريق دائرة الجفاف في المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مضيفاً: كما أعلمنا وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بحجم المساحات المتضررة والكميات التقديرية من الإنتاج الناجمة عن هذا الضرر.

يُشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بالقمح والشعير القابلة للحصاد لهذا الموسم في المحافظة تجاوزت أرقامها الـ900 ألف هكتار.