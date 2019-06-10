نائب تركي يتهم أقارب أردوغان بمحاولات لتهريب مليارات الدولارات

كشف أحمد شيك عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي عن محاولة تهريب مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ59 مليار دولار من تركيا إلى بريطانيا بواسطة سفينة شحن، مؤكداً في الوقت ذاته نجاح عدد من الأشخاص بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج بطائرة خاصة.

وكان الإعلام التركي تحدث في وقت سابق عن عمليات تهريب لمبالغ كبيرة قام بها بلال نجل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى إيطاليا التي كان يتردد إليها بحجة الدراسة في إحدى جامعاتها، إلا أن الأمن الإيطالي كشف أمره ما اضطره للهرب من هناك بجواز سفر دبلوماسي قطري، كما تحدث الإعلام عن قيام مقربين من أردوغان بتهريب الذهب من فنزويلا إلى تركيا.

وتساءل شيك في تغريدة على حسابه على تويتر أمس: «نجل من كان في الطائرة التي هربت المليارات إلى بريطانيا؟.. وهل سيخبرنا هذا الشخص ذات يوم كيف اضطرت السفينة التي كانت تنقل 59 مليار دولار للعودة إلى تركيا ولماذا»؟

وكان مراد آيدا المستشار الصحفي لزعيمة الحزب الجيد مارال اكشانار قال في صحيفة «يني جاغ»: إن رجل أعمال مقرباً جداً من أردوغان حاول في أيلول الماضي تهريب 20 مليار دولار إلى خارج البلاد.