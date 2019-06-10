برجك اليوم – الثلاثاء 11 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان يوم فيه اهتزازات وكأنك في سفينة موجة تأخذك إلى الأمام وموجة إلى الخلف، وقد يرتفع صوتك أو تحتد بلهجتك مع من حولك أو تطلق أوامر صعبة التنفيذ.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تشعر أنك تراوح مكانك في المجال المهني فحاول أن تكون مبتكراً لتخرج من الروتين، فقد تشعر أنك متأخر أو أنك تحاول اليوم القيام بشيء جديد لتعوض عن الذي فاتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تستعيد نشاطك وتوضح وجهات نظرك للآخرين وتشعر أن المحيط متعاطف ومتفهم، فاليوم لتثبت لنفسك وللمسؤولين عن عملك أنك الأفضل وأنك شخص يُعتمد عليه ومدعاة للثقة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز خذ استراحة للتفكير كل يوم بعيداً عن الشكوك التي تنتابك والخوف الذي يرافقك وقم دائماً بتحليلٍ لكل موقف بعيداً عن الحساسية وكثّف جهودك لتتخلص من المشاكل.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب هذا اليوم الكواكب تدعمك وتساعدك فالمريخ يمنحك الطاقة والحماس والسفر، ويشجع عودتك للجذور أو للأرض أو للوطن أو تقترب من عائلتك والعراقيل إلى زوال.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول الأمور المالية جيدة جداً فالدخل جيد وأنت تأخذ حقك وتعطي من حولك حقوقهم، ولكنك قد تستضيف ضيوفاً في منزلك ما يكلفك مالاً إضافياً أو وقتاً أنت لا تملكه.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول فكر بالغد وبمستقبلك وبإنجازات ينتظر منك إكمالها ولا تترك أمورك معلقة فاليوم للحظوظ، فقد يكون نشاطك غير اعتيادي وثقتك بنفسك تدفعك للمبادرة تجاه من حولك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تسمع اليوم خبراً يزعجك أو يعطيك إحساساً بضياع جهودك التي بذلتها فكن سرّياً، وتعلم اليوم كيف تحافظ على أسرارك لنفسك ولا تبح بمشاريعك لأحد لا تثق به.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الحب والحياة الاجتماعية ناشطة ومليئة بالحيوية وجدولك مزدحم باللقاءات والعروض، فاليوم للفرح على المستوى الشخصي أو العائلي وقد تفرح لخطوات في محيطك العائلي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني خفف من إيقاعك واجلس مع نفسك واسألها أين الخطأ؟ ولا تدخل في نقاشات غير مجدية، ولا تظن أن كل من حولك يتعمد إزعاجك أو يمس كرامتك وكن متسامحاً وغفوراً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط إذا كنت منتمياً إلى مجموعة دراسية ستسعد للأخبار والنتائج المفرحة ولسهولة الاتصالات وقد تقوم بأعمال فكرية أو يدوية خلاقة وتعالج بعض الثغرات.