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عبوات «كيميائية» في مقرات الإرهابيين بـ«كفر زيتا»

| وكالات

الثلاثاء, 11-06-2019

كشفت مصادر مطلعة في ريف إدلب، أن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي قاموا بنقل 3 أسطوانات من غاز الكلور، ليل الجمعة الفائت، من أحد مقرات التنظيم في جبل الزاوية جنوب إدلب باتجاه ريف حماة الشمالي.
وأضافت المصادر بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية: أن الإرهابيين قاموا بنقل العبوات المذكورة بواسطة سيارة إسعاف تابعة لتنظيم «الخوذ البيضاء» الإرهابي، وتم تسليمها إلى أحد القياديين في «جيش العزة» بمدينة كفرزيتا. واعتبرت الوكالة، أن وصول شحنة من أسطوانات الكلور إلى مناطق ذات كثافة سكانية شبه معدومة، يثير تساؤلات حول مسرح استخدامها القادم لاتهام الجيش السوري باستخدام المواد السامة، من أجل استدعاء التدخل الخارجي لوقف عمليته العسكرية في إدلب.

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