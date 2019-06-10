عون: نأمل في موقف أميركي عملي تجاه «المهجرين» السوريين

أمل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، خلال استقباله وفداً من «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان»، أن يأخذ التفهم الأميركي للموقف اللبناني المطالب بعودة المهجرين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية طابعاً عملياً يسهم في تحقيقه.

وأشار عون وفق موقع «العهد» الإخباري اللبناني، إلى أن وزير الخارجية الأميركية مارك بومبيو، كان متفهماً للواقع اللبناني ولمطالب لبنان في هذا الاتجاه.

وأضـــاف عون: «أكد «بومبيـو» على ذلك في شهادته أمــام الكونغــرس الأميركي إثر عودته من لبنان».

على خط مواز تصدر هاشتاغ «#السوريين_منورين_مصر» قائمة الأكثر تداولاً بموقع «تويتر»، ردّاً على حملات عنصرية ضدَّ المهجــرين السوريين، والتضييق على أنشطتهم الاقتصــادية في مصــر.