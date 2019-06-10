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«معارضون» سوريون من إسرائيل: انتهى زمن التعامل السري!

| وكالات

الثلاثاء, 11-06-2019

في تأكيد جديد على الارتباط العضوي بين «معارضة الخارج»، وكيان الاحتلال الإسرائيلي، قام المدعو عصام زيتون وعدد آخر من تلك الجوقة، بزيارة إلى كيان الاحتلال وبشكل علني.
وأشارت وكالة «سانا» الرسمية إلى أن الزيارة كشفها الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، وهي ليست الأولى إلى كيان الاحتلال، حيث «سبقه الكثير من أمثاله خلال السنوات الماضية مثل كمال اللبواني وعبد الجليل السعيد وغيرهم الذين استضافهم المحتل «الإسرائيلي» للإمعان في تنسيق المؤامرة ضد سورية».
وبينت «سانا»، أنه وللتأكيد على العمالة، أشار المدعو زيتون في تصريحاته بعد خروجه من اجتماع مع مسؤولين «إسرائيليين» إلى أنه عرض على مسؤولي الكيان مخططاً يستهدف وحدة سورية، وقال: «أنا آت إلى هنا بشكل علني ودون خجل، فقد انتهى زمن التعاملات السرية».
الصحفي الصهيوني كوهين كشف عن المخطط الذي تحدث عنه المدعو زيتون، وأوضح أنه «يقترح وضع سورية خلال المرحلة الانتقالية تحت الوصاية الدولية لكون المعارضة غير قادرة على تشكيل مؤسسات أمنية»!

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