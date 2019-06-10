«النصرة» تجند الأطفال لمعارك «الاستنزاف»!

أكدت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات مسلحة في إدلب لـ«الوطن»، أن «جبهة النصرة»، وواجهتها الحالية «هيئة تحرير الشام»، عملت في الأيام الأخيرة على تجنيد الأطفال دون ١٥ عاماً، في صفوف إرهابييها للقتال في جبهات أرياف حماة وإدلب المشتعلة.

وقالت المصادر: إن الفرع السوري لتنظيم القاعدة طلب من شرعييه، إصدار الفتاوى للسماح للأطفال بالقتال، على اعتبار أن المواجهات التي يخوضها ضد الجيش السوري، مسألة حياة أو موت، وهي بمثابة «حرب استنزاف» تستدعي تسخير كل طاقات المجتمع المحلي البشرية.

وأوضحت المصادر أن معظم أبناء محافظة إدلب والأرياف المجاورة لها، رفضوا طلب «النصرة» بتطويع أبنائهم والتضحية بهم، لتحقيق طموحات الإرهابيين مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز مئة دولار شهرياً، ولفتت إلى أن الكثير من الأهالي أرسلوا أبناءهم إلى المناطق الحدودية مع تركيا لتجنب تطويعهم رغماً عنهم مع استمرار المعارك الدائرة في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وبين مصدر ميداني لـ«الوطن» أنه بالفعل جرى العثور على جثث أطفال من الصغار دون ١٢ عاماً، في جبهات قتال ريف حماة الشمالي، جرى التضحية والتغرير بهم عبر إطلاق أسماء حركية براقة.