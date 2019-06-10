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محاصيل 30 قرية في الحسكة ضحية حرائق الأمس! … إبراهيم: إنتاج الحبوب فاق التوقعات

| دمشق - رامز محفوظ - الحسكة - دحام السلطان

الثلاثاء, 11-06-2019

بينما التهمت نيران الحرائق يوم أمس محاصيل أكثر من 30 قرية تابعة لبلدة القحطانية في ريف الحسكة، ما ينذر بحدوث كارثة لاقترابها من محيط آبار النفط في المنطقة، أعلن معاون مدير زراعة الحسكة رجب السلامة عن تضرر 75 ألف دونم مزروعة من القمح والشعير بفعل الحرائق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح السلامة أن المساحات المزروعة بمحصول القمح بمفرده التي أتت عليها الحرائق بلغت بنحو 7200 دونم والمساحات الباقية مزروعة بالشعير، لافتاً إلى أن هناك مساحة 2100 دونم اشتعلت فيها الحرائق ليلة أمس الأول الأحد في منطقة ريف المالكية «شمال شرق الحسكة 190 كم» بفعل الصواعق الرعدية المرافقة للهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها معظم مناطق المحافظة.
من جهته اعتبر رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أن الزيادة في الإنتاج الفعلي من الحبوب فاقت تقديرات الإنتاج المتوقعة، مشيراً إلى أن هناك صعوبات عدة تواجه الفلاحين في تسويق الحبوب منها إبراز وثيقة إثبات الملكية من أجل شهادة المنشأ.

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