مشروع قانون لإلغاء «اتحاد المصدرين» … «الشعب» أحيا ذكرى رحيل القائد حافظ الأسد

أحيا مجلس الشعب ذكرى رحيل القائد حافظ الأسد فأكد رئيس المجلس حموده صباغ أن القائد المؤسس صنع التحول الكبير في المجالات جميعها، فكانت سورية قبله بلداً متوتراً منشغلاً بهمومه يحلم بالاستقرار فلا يجده ويحلم بالبناء والنهضة فيراها أملاً أو ربما تأملاً مستحيلاً.

وفي كلمة له في بداية الجلسة رأى صباغ أن سورية انتقلت خلف قيادة القائد الأسد من حالة الكمون والسكون إلى حالة الفعل والنهوض وأضحت مركزاً لعروبة كادت تموت تحت ضغط الأعداء.

وبعد إحياء ذكرى رحيل القائد حافظ الأسد أحال المجلس مشروع قانون خاص بإلغاء اتحاد المصدرين للجنة الدستورية والتشريعية لدراسته، فنص أنه يلغى القانون رقم 77 الصادر في عام 2009 الخاص بتأسيس الاتحاد.