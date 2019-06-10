المبيعات الفعلية زادت 5 مليارات … 2.3 مليار ليرة ربحها القطاع العام الصناعي في 3 أشهر

أكد تقرير صادر عن وزارة الصناعة أن الأرباح الصافية لإجمالي شركات الوزارة بلغت نحو 2.37 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين زادت المبيعات الفعلية خلال هذه الفترة بما يزيد على 5 مليارات ليرة ما نسبته 10 بالمئة تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبين تقرير تتبع الأداء للربع الأول أنه لوحظ وجود خسائر وعجز في بعض المؤسسات مثل الصناعات النسيجية ومؤسسة السكر، على حين تم تحقيق أرباح في مؤسسات أخرى.

وفيما يتعلق بزيادة مبيعات بعض المؤسسات أوضح التقرير أن مبيعات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بلغت 10 مليارات ليرة علماً أنها كانت 6 مليارات ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تحسن الوضع الأمني وعودة بعض المنشآت للعمل في القطاع الخاص واستهلاكها لمنتجات شركات المؤسسة النسيجية مثل الأقمشة والغزول.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات «الصناعات الهندسية» بلغت نحو 10 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 67 بالمئة.