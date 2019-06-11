هيفاء وهبي: الرجاء عدم الإزعاج

وضعت الفنانة اللبنانية النجمة هيفاء وهبي، لافتة مكان صورة البروفايل على «واتس أب» والتي كانت تعتاد أن تضع من خلالها أحدث صورها، حملت مقولة «الرجاء عدم الإزعاج».

ويأتي هذا بعد إعلان خبر مرضها، إذ فاجأت جمهورها، بإعلان مرضها منذ عدة أيام، من خلال تغريدة قالت فيها: «عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء اللـه أعود لكم قريباً، الحمد لله على كل شيء».