86 بالمئة نسبة تنفيذ أوتستراد حماة … سلمية والأعمال تسير بوتيرة عالية

يرى المواطنون والسائقون الذين يستخدمون طريق حماة سلمية، أن العمل بطيء في مشروع الأوتستراد، وقد انتهت مدة إنجازه ولم تنتهِ الأعمال فيه ولم يوضع بالخدمة حتى اليوم، وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم من استخدام الطريق الراهن الذي يضيق عند التحويلات التي نفذتها الشركة المنفذة للمشروع في بعض نقاطه لتسيير الحركة المرورية الكثيفة على الطريق القديم والمحدَّث، متساءلين عن أسباب هذا التأخر، وإلى متى ستظل معاناتهم مستمرة من بطء الأعمال؟

وفي السياق أكد مدير فرع المواصلات الطرقية في حماة خضر فطوم لـ«الوطن» انتهاء المدة العقدية للمرحلة الأولى من المشروع المقدرة بـ289 يوماً، والأعمال التي تتم حالياً هي ضمن المدة المبررة، مبيناً أن نسبة التنفيذ التراكمية في المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي بلغت حتى تاريخه 86 بالمئة وبعد إقرار التوازن السعري 47 بالمئة، بقيمة تزيد على 1.5 مليار ل.س، وأن الأعمال فيه مستمرة بوتيرة عالية.

وأشار فطوم في حديثه لـ«الوطن» إلى أنه بعد توقف العمل فيها لسنوات طويلة بسبب الظروف الأمنية، بدأت عجلة العمل بالدوران في مشروعات الطرق المهمة والحيوية في المحافظة، بعد أن خصصت لها الحكومة الاعتمادات اللازمة، وفق توازن سعر جديد لحظ الفروقات الكبيرة في الأسعار الراهنة وعمَّا كانت عليه قبيل العام 2011.

وتابع: من أبرزها أوتستراد حماة سلمية حيث أصدرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بعد إقرار التوازن السعري الجديد، كشفاً تقديرياً بالأعمال المتبقية وفق الأسعار المتوازنة بقيمة 4.7 مليارات ليرة مع إعطاء مدة تنفيذ جديدة تبلغ 289 يوماً تقويمياً بدءاً من 14–11–2017 وهو تاريخ الاستمرارية في الأعمال التي تتم اليوم على قدم وساق.

وعن العوائق التي تعترض مسار الأوتستراد بيَّن فطوم أن الوزارة أبرمت 3 عقود لإزالتها بقيمة 1.2 مليار ليرة، وقد أزيلت عوائق المياه نهائياً ونسبة التنفيذ بإزالة عوائق الكهرباء والهاتف ما بين 75–80 بالمئة.

وبلغ طول المسافة المزفتة وبحارتي الأوتستراد 7 كم من أصل 12.5 كم وقال: وتبقى مسافة قبل الجاجية وقصارين وسنباشر بها قريباً بعد معالجة موضوع التل الأثري في نقطة قصارين مع الآثار.