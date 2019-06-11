بعد توقف 8 سنوات التسليف يطلق قروض الدخل المحدود للعاملين بمدينة الحسكة

أكد مدير مصرف التسليف الشعبي «فرع الدخل المحدود» بمدينة الحسكة محمد الخليف في حديث لـ«الوطن» أن قروض الدخل المحدود التي كانت تُمنح للعاملين من ذوي الدخل المحدود في الدولة، عادت عجلة الدوران فيها بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات بفعل ظروف الحرب الراهنة على البلاد.

وأوضح الخليف أن سقف القرض الأعلى هو مليون ليرة سورية وبفائدة مضافة مدتها الأقصى للسداد من السنة إلى الخمس سنوات كحد أقصى ونسبة الحسم فيها 40 بالمئة من الأجر المقطوع ومضافاً إليها 100 بالمئة من التعويضات الثابتة للقسط الشهري.

وبيّن مدير فرع المصرف أن توزيع استمارات طلبات القروض سيباشر العمل فيها اعتباراً منذ مطلع أيام الأسبوع القادم، وسيتم منح القروض في بحر أيام شهر تموز المقبل، وسيستفيد منها العاملون في مؤسسات الدولة بمدينة الحسكة حصراً.

يشار إلى أن مصرف التسليف أصدر مؤخراً تعليمات وضوابط جديدة خاصة بالإقراض منح من خلالها تسهيلات تسمح لكفلاء المقترضين بالحصول على قروض من دون أي حسميات أو تنزيلات من ملاءاتهم المالية، ما يمكن الكفيل من الحصول على قرض كالمقترض تماماً من دون النظر إليه ككفيل، وإذا كان دخله الشهري يسمح بالحصول على السقف المحدد للقرض بمليون ليرة، كما ساوت التعليمات بين المقترض والكفيل على حد سواء أثناء تطبيق معادلة احتساب مبلغ القرض المراد الحصول عليه.