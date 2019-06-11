شؤون محلية

بعد توقف 8 سنوات التسليف يطلق قروض الدخل المحدود للعاملين بمدينة الحسكة

| الحسكة- دحام السلطان

الأربعاء, 12-06-2019

أكد مدير مصرف التسليف الشعبي «فرع الدخل المحدود» بمدينة الحسكة محمد الخليف في حديث لـ«الوطن» أن قروض الدخل المحدود التي كانت تُمنح للعاملين من ذوي الدخل المحدود في الدولة، عادت عجلة الدوران فيها بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات بفعل ظروف الحرب الراهنة على البلاد.
وأوضح الخليف أن سقف القرض الأعلى هو مليون ليرة سورية وبفائدة مضافة مدتها الأقصى للسداد من السنة إلى الخمس سنوات كحد أقصى ونسبة الحسم فيها 40 بالمئة من الأجر المقطوع ومضافاً إليها 100 بالمئة من التعويضات الثابتة للقسط الشهري.
وبيّن مدير فرع المصرف أن توزيع استمارات طلبات القروض سيباشر العمل فيها اعتباراً منذ مطلع أيام الأسبوع القادم، وسيتم منح القروض في بحر أيام شهر تموز المقبل، وسيستفيد منها العاملون في مؤسسات الدولة بمدينة الحسكة حصراً.
يشار إلى أن مصرف التسليف أصدر مؤخراً تعليمات وضوابط جديدة خاصة بالإقراض منح من خلالها تسهيلات تسمح لكفلاء المقترضين بالحصول على قروض من دون أي حسميات أو تنزيلات من ملاءاتهم المالية، ما يمكن الكفيل من الحصول على قرض كالمقترض تماماً من دون النظر إليه ككفيل، وإذا كان دخله الشهري يسمح بالحصول على السقف المحدد للقرض بمليون ليرة، كما ساوت التعليمات بين المقترض والكفيل على حد سواء أثناء تطبيق معادلة احتساب مبلغ القرض المراد الحصول عليه.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 12-06-2019

يتضمن إحداث هيئة للتدريب السياحي مستقلة مالياً وإدارياً … «الشعب» يعيد مشروع قانون خاص بـ «السياحة» للجنة الخدمات بعدما أثار جدلاً

الأربعاء, 12-06-2019

عقبات إنجاز السكن التعاوني على طاولة مجلس الاتحاد في دمشق … سكري: إنجاز ربع مليون مسكن تعاوني في ظروف غير مناسبة .. تصحيح علاقة الإذعان مع المصرف العقاري

الأربعاء, 12-06-2019

انتهاء مهلة الإخلاء للمخالفين على أرض مشروع الديماس السكني … العلان لـ«الوطن»: المخالفات بؤرة فساد وبعض المواطنين ينصبون ويحتالون ويبيعونها بوكالات مزورة

الأربعاء, 12-06-2019

كل يوم تتناول دمشق 3 ملايين رغيف من مخابز الحكومة بـ21 مليون ليرة … اسمندر لـ«الوطن»: الازدحام على بعض الأفران لأن خبزها «جيد»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock