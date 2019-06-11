مواد غذائية مجهولة المصدر وأدوية زراعية مهربة في حماة

ضبطت دوريات حماة المستهلك في حماة مؤخراً كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر في مدينة حماة وتحديداً في حي جنوب الملعب، وكمية كبيرة من الأدوية الزراعية المهربة وغير خاضعة لأي فحوصات مخبرية لمعرفة فعاليتها في أحد المستودعات المخفية بالمرابط، و11 كيساً من الدقيق التمويني معدة للمتاجرة بها بطرق غير مشروعة في مخبزين في حماة أيضاً، فتم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين بعد مصادرة المواد المضبوطة.

كما ضبطت الدوريات مسلخاً سرياً في حي المزارب في حماة يذبح صاحبه الأبقار من دون أي فحوص أو رقابة صحية ومن دون التقيد بأدنى شروط النظافة العامة، إضافة إلى 10 أكياس دقيق تمويني مهربة من مخصصات المواطنين في مشغل للحلويات، ونظمت الضبوط بحق المخالفين وصودرت المواد المضبوطة.

وبيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في حماة نعمان الحاج للوطن أنه تم خلال شهر رمضان المبارك تنظيم 600 ضبط بحق المخالفين في أسواق حماة، لـ«الوطن» منها 120 ضبط عينات، موضحاً أن الضبوط شملت أيضاً 60 مخبزاً لمخالفتها بحيازة دقيق تمويني معد للتهريب، ولنقص بربطات الخبز ولتلاعب بأوزانها وأسعارها أيضاً.

وشملت كذلك 85 محلاً لحيازتها مواد غذائية استهلاكية أساسية مخالفة للمواصفات، ولبيعها بأسعار زائدة، و65 محلاً لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء لمخالفتها بالأسعار والنظافة العامة وفرم نوعين من اللحوم مسبقاً، و45 ضبطاً بحق أصحاب وسائقي سرافيس النقل الداخلي لتقاضيهم أجرة زائدة عن التعرفة الرسمية المحددة بـ40 ليرة بحجة عدم توافر الفراطة.

كما شملت الضبوط 25 مركز توزيع غاز ومحطات محروقات لتقاضيها أجرة زائدة بتبديل أسطوانات الغاز، والتلاعب بمكاييل البنزين، و5 ضبوط بحق محال عثر فيها على مواد منتهية الصلاحية.