خطف سيارة محملة بمنحة شتول زراعية في السويداء

لم تعد عمليات الخطف في الآونة الأخيرة في السويداء مستهجنة إلا أن المستهجن في القضية أن يتم خطف سيارة مع سائقها كانت تقوم على توصيل الشتول الزراعية وفق منحة مقدمة من منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية للأسر الأشد فقراً في المحافظة، حيث أشار معاون مدير الزراعة في السويداء علاء شهيب أن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ ألف مستفيد، حيث تضمنت المنحة توزيع شبكات الري بالتنقيط على المستفيدين في فترة سابقة إضافة إلى سلل غذائية لمدة ثمانية أشهر على أن تصل الشتول لاحقاً إلى المستفيدين منها حيث احتوت السيارة على ما يزيد 700 ألف شتلة من البندورة والباذنجان والفليفلة بواقع700 شتلة لكل مستفيد في مناطق السويداء ولعل المستغرب اختفاء السيارة بعد دخولها المحافظة، علماً أن السيارة يزيد طولها على 16 متراً؟! الأمر الذي حرم المزارعين من تلك الشتول رغم أن المنحة جاءت لتحسين المستوى المعيشي للأهالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.