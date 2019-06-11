شؤون محلية

خطف سيارة محملة بمنحة شتول زراعية في السويداء

| عبير صيموعة

الأربعاء, 12-06-2019

لم تعد عمليات الخطف في الآونة الأخيرة في السويداء مستهجنة إلا أن المستهجن في القضية أن يتم خطف سيارة مع سائقها كانت تقوم على توصيل الشتول الزراعية وفق منحة مقدمة من منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية للأسر الأشد فقراً في المحافظة، حيث أشار معاون مدير الزراعة في السويداء علاء شهيب أن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ ألف مستفيد، حيث تضمنت المنحة توزيع شبكات الري بالتنقيط على المستفيدين في فترة سابقة إضافة إلى سلل غذائية لمدة ثمانية أشهر على أن تصل الشتول لاحقاً إلى المستفيدين منها حيث احتوت السيارة على ما يزيد 700 ألف شتلة من البندورة والباذنجان والفليفلة بواقع700 شتلة لكل مستفيد في مناطق السويداء ولعل المستغرب اختفاء السيارة بعد دخولها المحافظة، علماً أن السيارة يزيد طولها على 16 متراً؟! الأمر الذي حرم المزارعين من تلك الشتول رغم أن المنحة جاءت لتحسين المستوى المعيشي للأهالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.

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