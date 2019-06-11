الكرملين: توريد منظومة «إس 400» لتركيا سيجري في الوقت المحدد

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن توريد منظومات «إس 400» إلى تركيا سيجري في تموز المقبل وفق الخطة الموضوعة.

وقال أوشاكوف للصحفيين مجيباً عن سؤال حول مدى احتمال توريد «إس 400» لتركيا في تموز إن «الاتفاقات الموقعة بين روسيا وتركيا بخصوص إس 400 تنفذ دون تأخير عن الموعد المحدد، لا توجد أي مشاكل في هذا السياق»، وأضاف: إن توريد تلك المنظومات الصاروخية لتركيا تأتي «وفق الخطة الموضوعة».

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان قد حذر الجمعة تركيا في خطاب أرسله لنظيره التركي من تبعات صفقتها مع موسكو على علاقتها بحلف شمال الأطلسي وعلى الاقتصاد التركي بما قد يتسبب في اعتماد زائد عن الحد على روسيا. وقال في خطابه: لا يزال لديكم الخيار لتغيير المسار فيما يتعلق بأنظمة «إس-400».