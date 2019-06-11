عربي ودولي

أحكام إعدام ضباط كبار بالمخابرات الجزائرية

| وكالات

الأربعاء, 12-06-2019

قضت المحكمة العسكرية في الجزائر بعقوبة الإعدام على 3 ضباط كبار سابقين من المخابرات الجزائرية الخارجية، لإدانتهم بتهم التآمر على الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.
وقالت صحيفة «النهار» الجزائرية: إن الحكم يتعلق بالمدعو «د. م»، وهو مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق، وذلك بتهمة تسريب أسرار الدولة.
ويشمل الحكم النقيب «ح. ع» رئيس مصلحة المعلومات والتنصت، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى العميد المدعو «م. ب» نائب رئيس المخابرات الخارجية، وذلك بتهمة التآمر على الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.

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