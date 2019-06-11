برجك اليوم – الأربعاء 12 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تغلب على مشاعرك السلبية بالغفران والمحبة والجهد المتواصل ولا تدخل في شجارات لا تحتاجها، وربما تشعر أن هناك مؤامرات حولك أو أن رئيسك في العمل يتعمد إزعاجك أو مضايقتك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تعاني ضغوطاً بسبب العمل أو كثرة المتغيرات من حولك بحيث لا تجد وقتاً للراحة، لذلك أنصحك بعدم التفكير بالعمل في المنزل بل حاول أن تتعاون مع زملائك وأهلك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تستطيع أنت أن تشرح وجهة نظرك بطريقة مفهومة وخالية من التشنج فأنت محبوب، ومنسجم مع محيطك وجريء في النقاش والتصرف لتبادر وتصالح للسير بالأمور نحو الأفضل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تتأرجح بين التعطيل والانتظار لما يقال ولم يحصل، فكن أكثر رقة في التعامل، ابحث عن الحماية والأمان وأنه بعض الأمور التي تستطيع إنهاءها ولا تترك أمراً معلقاً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اهتم بأن تشاهد إيجابيات وضعك الجديد فأنت تجيد انتهاز الفرص وتعرف كيف ترتب أمورك، فاليوم عائلي لتعويض ما فاتك والتغلب على المصاعب ولاستعادة أوضاعك المفقودة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول كوكب المال يمنحك بركاته لتكون مرتاحاً تفي ديونك ومستحقاتك وترفه عن نفسك مع من حولك، وقد تفكر بسفر وهذا يضطرك لصرف إضافي ولكن سعادتك لن يوقفها صرف إضافي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول إحساسك بالحماس يجعلك تناقش علاقة شخصية وتفكر بترتيبها من جديد فاليوم للحظ، لأنك تتمتع بسحر وجاذبية وتبدو شعبيتك في أوجها وتباهيك بنفسك يجعلك مشرقاً.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تفكر اليوم بفض شراكة أو ترك عمل أو البعد عن علاقة عاطفية فأنت حزين ومتعب، وهذه الفترة مناسبة لتقوم بتحليل الناس من حولك ومعرفة عدوك من صديقك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اليوم للتعارف المميز سواء أكان على الصعيد العاطفي أم الشخصي وللعلاقات الناجحة، لأنك سعيد فأنت متحدث لبق ومملوء بالمحبة لمن حولك وبالثقة في نفسك وتفرح للزيارات.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني سهام كثيرة توجه لك من حولك ومن منافسيك في العمل أو من رؤسائك أو ممن تحب، ولذلك كن أكثر انتباهاً من أي قرار يؤخذ بحقك وهو يحتاج لهدوء في التعاطي.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد تعرف اليوم نجاحاً بعد نزاع أو تنتصر في قضية تهمك وقد تدرك بحدسك موطن الخطأ، وتحاول إصلاحه والمحيط يساعدك وحتى الحظوظ مساعدة لإقناع من حولك بمواهبك.