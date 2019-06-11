الأولى

لجنة حكومية لإحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة

| قصي أحمد المحمد

الأربعاء, 12-06-2019

أعلن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء يونس علي عن تشكيل لجنة من كل قطاعات الحكومة مهمّتها اقتراح صكٍّ تشريعي لقانون أو مرسوم لإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة مشابه لصندوق دعم السّخان الشمسي ولكن أوسع وأشمل ويحقق نتائج أكبر.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي أن الهدف من ذلك تشجيع مستهلكي الطّاقة التقليدية بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع التّجاري والصناعي والخدمي والزراعي وحتّى المنزلي للتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة.
ورأى علي أن صدور قانون الكهرباء رقم 32 للعام 2010 في ظروف استثنائية أثر في إقبال المستثمرين في القطاع الخاص على هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلى أنها تغيرت اليوم وأصبحت مواتية للدخول في هذا المضمار.
ورأى الخبير الاقتصادي زياد عربش أن قانون الكهرباء يحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل من جديد، مشيراً إلى أن عملية الاستثمار بشكل عام لم تنطلق بشكل واضح لكون قانون الاستثمار الجديد لم يصدر بعد.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 12-06-2019

الحرائق تواصل ابتلاع أراضي الفلاحين في الحسكة وتحرك كردي للحيلولة دون تسويق القمح للدولة … «با يا دا» تعتقل مسؤول «المصالحة الوطنية» في القامشلي

الأربعاء, 12-06-2019

افتتاح قريب للمركز الثقافي الروسي وبراغ تدعم مشاريع لإعادة البناء … موسكو: نتفهم موقف دمشق ولا يمكن السكوت عن خروقات «النصرة»

الأربعاء, 12-06-2019

تقرير أميركي: أنقرة دربت العشرات لـ«التخريب» داخل سورية

الأربعاء, 12-06-2019

واشنطن تواصل «إرهابها الاقتصادي» وتستهدف شخصيات وكيانات سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock