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انتهاء مهلة الإخلاء للمخالفين على أرض مشروع الديماس السكني

| جلنار العلي

الأربعاء, 12-06-2019

أكد مدير إدارة مشروع الديماس السكني محمد العلان انتهاء المهلة الممنوحة لشاغلي المخالفات السكنية على أرض مشروع مدينة الديماس الجديدة، موضحاً أن مدتها شهر بدأت في الثامن من أيار الماضي. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العلان أن الإخلاء الآن سيكون بالأساليب القانونية عبر لجنة مشكلة من محافظ ريف دمشق لكونها تعوق مشروعاً مهماً لـ130 ألف شخص.
وأضاف العلان: تم منح مساكن بديلة على الرغم من أن القانون غير مجبر بتعويضهم، معتبراً أن هذه المخالفات أصبحت بؤرة للفساد والإفساد لأن بعض المواطنين ينصبون ويحتالون ويبيعونها بوكالات مزورة وأحياناً يؤجرونها من دون معرفة أصحاب الأراضي، ومشيراً إلى أن هذا الأمر بيد الجهات المختصة الآن.
وأوضح العلان أن قيمة السكن البديل يكون بسعر الكلفة كما هو الأمر بالنسبة للسكن الشبابي، مبيناً وجود عدة إجراءات للحصول عليه منها أنه يجب تقديم طلب بأن صاحب السكن المخالف مستعد لإخلاء المخالفة التي يشغلها للحصول على وثيقة السكن البديل.

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