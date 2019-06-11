الأولى

15 بالمئة انخفض استهلاك البنزين ولا قرار لإلغاء خدمة المسافر

| رامز محفوظ

الأربعاء, 12-06-2019

كشف مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن استهلاك مادة البنزين انخفض بنسبة 15 بالمئة عن الفترة السابقة وأحياناً يصل إلى نسبة 20 بالمئة وخصوصاً خلال فترة الامتحانات الحالية، متوقعاً أن يزداد الاستهلاك بعد انتهائها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أسعد أنه خلال الفترة الحالية يتم توزيع نحو 50 طلباً يومياً في محافظة دمشق كحد أقصى، على حين طلب واحد يومياً في القنيطرة.
وأكد أسعد عدم صدور أي قرار من شركة المحروقات لإلغاء خدمة المسافر حتى الآن، مبيناً أن المخصصات الشهرية من البنزين لهذه الخدمة بقيت على حالها وهي 240 لتراً شهرياً منها 100 مدعومة و140 بسعر التكلفة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 12-06-2019

الحرائق تواصل ابتلاع أراضي الفلاحين في الحسكة وتحرك كردي للحيلولة دون تسويق القمح للدولة … «با يا دا» تعتقل مسؤول «المصالحة الوطنية» في القامشلي

الأربعاء, 12-06-2019

افتتاح قريب للمركز الثقافي الروسي وبراغ تدعم مشاريع لإعادة البناء … موسكو: نتفهم موقف دمشق ولا يمكن السكوت عن خروقات «النصرة»

الأربعاء, 12-06-2019

تقرير أميركي: أنقرة دربت العشرات لـ«التخريب» داخل سورية

الأربعاء, 12-06-2019

واشنطن تواصل «إرهابها الاقتصادي» وتستهدف شخصيات وكيانات سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock