دمشق يومياً تتناول 3 ملايين رغيف من مخابز الحكومة

كشف مدير فرع الشركة العامة للمخابز نائل اسمندر‎ أن استهلاك مدينة دمشق اليومي من الدقيق يصل إلى 400 طن أي إنتاج 425 ألف ربطة يومياً بوزن 500 ألف كيلو بما يعادل 3 ملايين رغيف، مضيفاً: ما يعني أن الدمشقيين يستهلكون يومياً خبزاً بقيمة 21.2 مليون ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أرجع اسمندر أسباب الازدحام على بعض الأفران لجودة الخبز المنتج ما أدى إلى توافد أهالي مناطق عديدة للحصول على الخبز.

وأكد مدير مخبز الزاهرة الاحتياطي محمد خير الجباوي لـ«الوطن» وضع اللمسات الأخيرة على خط الإنتاج الجديد في فرن اليرموك، مبيناً أن إنتاجه مع الخط الجديد سيكون كافياً تقريباً لاحتياج المنطقة.