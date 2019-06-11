الأولى

دمشق يومياً تتناول 3 ملايين رغيف من مخابز الحكومة

| راما محمد

الأربعاء, 12-06-2019

كشف مدير فرع الشركة العامة للمخابز نائل اسمندر‎ أن استهلاك مدينة دمشق اليومي من الدقيق يصل إلى 400 طن أي إنتاج 425 ألف ربطة يومياً بوزن 500 ألف كيلو بما يعادل 3 ملايين رغيف، مضيفاً: ما يعني أن الدمشقيين يستهلكون يومياً خبزاً بقيمة 21.2 مليون ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أرجع اسمندر أسباب الازدحام على بعض الأفران لجودة الخبز المنتج ما أدى إلى توافد أهالي مناطق عديدة للحصول على الخبز.
وأكد مدير مخبز الزاهرة الاحتياطي محمد خير الجباوي لـ«الوطن» وضع اللمسات الأخيرة على خط الإنتاج الجديد في فرن اليرموك، مبيناً أن إنتاجه مع الخط الجديد سيكون كافياً تقريباً لاحتياج المنطقة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 12-06-2019

الحرائق تواصل ابتلاع أراضي الفلاحين في الحسكة وتحرك كردي للحيلولة دون تسويق القمح للدولة … «با يا دا» تعتقل مسؤول «المصالحة الوطنية» في القامشلي

الأربعاء, 12-06-2019

افتتاح قريب للمركز الثقافي الروسي وبراغ تدعم مشاريع لإعادة البناء … موسكو: نتفهم موقف دمشق ولا يمكن السكوت عن خروقات «النصرة»

الأربعاء, 12-06-2019

تقرير أميركي: أنقرة دربت العشرات لـ«التخريب» داخل سورية

الأربعاء, 12-06-2019

واشنطن تواصل «إرهابها الاقتصادي» وتستهدف شخصيات وكيانات سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock