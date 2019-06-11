سكري: إنجاز ربع مليون سكن تعاوني في ظروف غير مناسبة وبسعر التكلفة

كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن إنجاز ربع مليون مسكن تعاوني على مساحة البلاد بسعر التكلفة الذي لا يزيد على نصف أسعار القطاع الخاص وفي أحسن المواصفات وهذا ما يبرر الإقبال الكبير على الانتساب لهذا القطاع.

وخلال حضوره اجتماع مجلس الاتحاد التعاوني السكني في دمشق رأى سكري أنه كان من الممكن أن يصل عدد المساكن التعاونية إلى عشرة أضعاف ما أنجز لو توافرت الأرض اللازمة والقروض التي تحتاج إليها المشروعات.

وبيّن سكري أنه يجري الآن تصحيح علاقة الإذعان مع المصرف العقاري الذي يرفض الإيداع ولا يمنح الجمعيات فوائد على أموالها في المصرف التي تتجاوز 75 مليار ليرة والآن يتم العمل على إعادة السماح بفتح حســابات إيـداع وكذلك العودة إلى منح قروض للجمعيات السكنية.

وأكد رئيس الاتحاد السكني في دمشق منير الكنج وجود أكثر من 15 ألف أسرة تنتظر تخصيصها بمساكن عبر تأمين الأرض اللازمة.