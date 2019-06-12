دعوة للفنانين التشكيليين إلى المشاركة بمعرض «مغادرة 24»

في خطوة تلامس إنسانية الجندي العربي السوري والتعرف على عوالمه الوجدانية وتحويلها لحالات فنية دعت صالة «ألف نون» للفنون والروحانيات الفنانين التشكيليين السوريين إلى المشاركة بمعرض «مغادرة 24» بالتعاون مع وزارة الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين السوريين.

ويهدف المعرض إلى التعرف على العوالم الإنسانية والوجدانية للجندي العربي السوري وتحويلها لحالات فنية لتوثيقها بأعمال تصويرية ونحتية والارتقاء بالعمل الفني إلى مستوى يليق ببطولات الجيش العربي السوري.

وأكد مدير الصالة الفنان التشكيلي بديع جحجاح أن الجندي السوري لم يخلق ليقاتل ويدافع عن الوطن فحسب فهو مرتبط بعالمه الخاص وبيئته وأسرته لذلك كثيراً ما يضطر حتى في أوقات الحرب والظروف الاستثنائية أن يطلب مغادرة ساحة القتال لرؤية أسرته.

ولفت إلى أن هذه الحالة تعبر عن مشاعر شوق وحنين ما يساعد ويحرض خيالات الفنانين التشكيليين لتكون حاضرة في التعبير عن الانتظار وظروف الدفاع عن الأرض والأحلام المشبعة بالحياة ومن هنا انبثقت فكرة معرض «مغادرة 24».

وتعكس رمزية عنوان المعرض حالات استثنائية وخصوصاً في ظروف الحرب وتمثل الرؤية السريعة والخاطفة والمكثفة للتشبع من كل شيء ما قبل العودة إلى المعركة وهي فاصل حتمي من وجهة نظر الجندي بين حياته الطبيعية وبين المعركة.

ودعا جحجاح الفنانين إلى المشاركة في المعرض لما يحتويه من صور عن الحياة والحب وهي صور عديدة يعيشها الجندي أثناء التفكير في المغادرة وتكون أكثر اشتعالاً في الطريق إلى البيت مع رغبات كثيرة ما بين التحقق والارتواء وعدمه.

وأشار إلى أنه بإمكان جميع الفنانين المشاركة بين الـ15 من حزيران و 15 من تموز المقبل بتقنيات حرة في مجال التصوير على أن يكون قياس العمل 48 ضرب 48 سم وفي مجال النحت بقياس 24 ضرب 24 سم حيث ستعرض الأعمال على لجنة تحكيم مختصة لاختيار الفائز منها ومنح جوائز مالية وعينية.